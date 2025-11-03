中工（2515）近期股價狂飆，「陶朱隱園」成功處分掉1戶的利多題材，是主要推升動能，也吸引有心人在短短數日內進場收購其股權，今（11/3）日傳出，這幾個交易日，中工已遭到寶佳集團以禿鷹式襲擊，吃下1成股權？對此，中工下午發表聲明指出，今日已收到其內部人申報作業，對於對方如此掠奪行為，將依法採取必要行動。

陶朱隱園。（圖／取自PEXELS）

中工今天聲明指出，今天已收到堡新投資股份有限公司(寶佳集團成員)內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得中工股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

中工聲明指出，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦中工的經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，對此中工保留相關法律權益。

中工董事長周志明。（圖／中華工程提供）

中工表示，中工堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，中工將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。

中工表示，中工目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。（文/工商時報蔡惠芳）

※本文授權自工商時報，原文：遭寶佳集團禿鷹式吃下1成股權？中工聲明：將依法採取必要行動

