遭寶佳「禿鷹掠奪」吃下1成股權！ 中工反擊：依法採取必要行動捍衛權益

中工痛批，寶佳集團以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得中工股權，持股已經超過一成。（圖：黃麗鳳攝）

中工日前以12億元賣出「陶朱隱園」一戶，帶動股價上周大漲，短短6天勁揚約40.3%。中工今天（3日）發聲明指出，中工遭到建商寶佳集團以禿鷹式襲擊，吃下一成股權。中工強調，此舉已引發市場與公司治理之疑慮，將依法採取必要行動，並保留相關法律追訴權。

中工今天發聲明表示，今天已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得中工股權，持股已超過一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

廣告 廣告

中工在聲明中指出，因京華城司法訴訟仍在審理階段，外部勢力與有心人士趁勢覬覦公司經營權，恐影響長期發展策略。公司強調，將依法採取必要行動，捍衛公司治理與全體利害關係人權益，並保留相關法律追訴權。

中工表示，中工堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，中工將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。中工最後強調，中工目前營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。