遭封「國民渣男」！神田沙也加前男友轉行當牛郎 前山剛久復出無望下海惹議

神田沙也加2021年離世，日媒報導遺書曾提及前山剛久劈腿爭議。（圖／翻攝藝人IG、官網）

日本已故女星神田沙也加於2021年在飯店內輕生，震驚演藝圈。當時她與男星前山剛久交往，日媒報導指出，她生前疑因不堪男方劈腿與言語暴力而精神崩潰，甚至在遺書中提及相關內容。事件爆發後，前山剛久形象全面崩潰，被日本社會封為「國民渣男」，演藝之路也就此中斷。

33歲的前山剛久曾在2024年無預警宣布復出，並計畫演出舞台劇，但消息一出即引發輿論譴責。部分合作演員因此辭演，製作單位最後以「安全考量」為由取消演出。他也曾嘗試經營粉絲俱樂部，但每月僅220元台幣的收費幾乎乏人問津，復出計畫形同破局。

廣告 廣告

近日，有消息指出前山剛久已轉行，化名「真叶」在東京六本木一家男公關酒吧工作。他在社群平台上公開現況，透露任職於一家開幕僅一年的酒吧，但未說明具體服務內容。據悉，該酒吧由知名牛郎羅蘭的弟子經營，店內採密閉包廂制，前山選擇此路，被外界解讀為對演藝復出無望的現實轉向。

前山下海的消息曝光後，再度引發日本網友反感與抨擊。有網友留言表示：「逼死一個人還敢站出來，真有臉」、「這樣的他還滿適合當牛郎的，只要別回演藝圈怎樣都好」，輿論普遍認為他不該再出現在公眾視野中。

神田沙也加為日本歌壇天后松田聖子的獨生女，身兼演員與歌手身分，在音樂與戲劇領域皆有成就。其離世不僅讓演藝圈震驚，也讓當時與她關係密切的前山剛久背負巨大壓力，至今仍是外界聚焦的對象之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友 請客變買單風波網炸鍋

天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見