遭對岸吸收？前長榮航主管10萬行賄「陸委會官員」 二審輕判6月他反應曝

前長榮航空主管喬思齊出庭聆判，強調尊重判決。侯柏青攝。



前長榮航空主管喬思齊10多年前被派駐中國擔任四川首席代表，疑遭中共情治單位吸收，企圖以10萬元行賄行政院大陸委員會，以刺探兩岸首航政策，官員斷然拒絕，高檢署依《國家安全法》、《刑法》行求賄賂罪起訴喬男。二審開庭時他坦承犯行，二審今天依行求賄賂罪輕判6月、褫奪公權1年，沒收人民幣3萬元。喬思齊親自出庭聆判，他強調「尊重判決」。

根據檢方調查，喬男原任職長榮航空，他在2012年至2014年間被派駐到中國四川擔任首席代表，疑被中共解放軍相中吸收成共諜，並指示他在台灣發展組織，協助蒐集我國兩岸政策及兩岸直航的情資。

調查指出，喬男的大學學弟當時在行政院大陸委員會任職，喬男遭吸收後返回台灣後聯繫學弟，詢問有關我國的兩岸政策，以及委外研究相關政策的機密資料，甚至還想拿10萬元賄賂對方，還祭出免費招待前往港澳旅遊等好康，同時想要安排與中共情治人員接觸。

據了解，這名學弟官員認為此事背後動機不單純，斷然拒絕賄款，也拒絕提供情資。調查局國家安全維護工作站獲報後，報請台高檢署指揮偵辦。

檢調去（2025）年發動搜索約談，喬男應訊時坦承犯行，檢方認定他涉犯2019年7月3日修正公布前的《國家安全法》第2條之1、第5條之1第1項、第2項之為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織未遂罪嫌及《貪污治罪條例》第11條第4項、第1項非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪嫌，將而將他起訴。

不過，高院合議庭僅認定他的行為涉及行賄公務員，不構成《國安法》發展組織重罪，今天輕判6月、褫奪公權1年，諭知沒收3萬元人民幣（折合台幣約13.6萬元）。可上訴。

