遭對比高虹安案 童仲彥轟綠別再操作「點名1女議員」

前台北市議員童仲彥因助理費案遭判刑3年10個月，2023年獲准假釋、2025年假釋期滿，而近日因新竹市長高虹安助理費案的判決出爐，由於二審認定不構成貪汙，因此兩案被外界議論。對此，童今（18日）發文怒批，要綠營別再操作，還點名「某綠營女議員，要不要自己爆妳師父的料？」

童仲彥今發文怒批，「阿童遭遇的，我自己最清楚，關就關了，沒事！綠媒六月芥菜假有心，別跟我來這套，唱金包銀的某綠女議員，要不要我爆妳師父的料？妳幾梯的？」而他並附上高虹安重返市府的新聞截圖，還在圖中寫下，「恭喜高市長，恭喜新竹。綠別再操作，對阿童而言，人生不是只有政治！」

該篇貼文曝光後，引發網友熱議，有超過百則留言，不少人都說「了不起，大肚」、「了不起，負責，真男人」、「關就關了！加油」、「了不起 有關！」、「了不起，這套」。

至於高虹安今上午也已復職，一早新竹市政府大廳外擠滿帶著花束的支持者，府內一級主管更是列隊歡迎，她在致詞時表示，接下來會盡力檢視市政、政見完成進度，也會親自看重大建設如何能夠加速推進，也會持續強化校園安全教育投資，也會把照顧長輩孩子家庭放在第一線核心政策，把心力放在市政工作，和所有優秀市政團隊夥伴，一起並肩作戰，把事情繼續做好。

