遭小禎脫口爆有男友！籃籃突認「感情卡關」淚崩 真實現況曝光

記者蔡維歆／台北報導

籃籃卡在半空中。（圖／民視提供）

主持人阿翔、籃籃、楊繡惠帶領來賓顏曉筠來到建於清朝的康熙年間的三級古蹟，當地富有盛名的火山碧雲寺前開場，主持人介紹來到白河最有名的就是水火同源的奇景，聽說在碧雲寺裡面也有個傳承百年的活火山，顏曉筠好奇的詢問是什麼?於是眾人一同前往寺裡一探究竟。

顏曉筠（左起）、籃籃、楊繡惠以及阿翔一起出外景。（圖／民視提供）

主持人阿翔介紹道這次的達人非常厲害，可以說是南台灣戶外秘境探索的達人團隊，可以體驗高空滑索體驗垂降，主要負責介紹的教練John除了帶溯溪、攀樹、立式划槳等活動，更是消防救援訓練教官，首先教練先請助教肉肉協助示範，藝人看完助教垂降後驚呼看起來一點都不可怕，感覺很好玩，甚至還可以在繩索上悠閒的漫步。

接著輪到日前才被小禎脫口爆料有男友的籃籃挑戰，在挑戰前阿翔說希望籃籃的感情路就像滑索一樣順順利利，籃籃祈福自己感情路順遂，然而剛出發沒幾秒，籃籃卻卡在半空中，阿翔故意將繩索拉回垂降起點，籃籃慌張地說為什麼我又回來了，阿翔一本正經地說：「繩索好像卡住了，所以我先把你拉回來。」，籃籃泛淚反問：「所以我的感情路卡關了嗎？而且不只卡關還退步了。」阿翔忙著安撫說：「被拉回來表示還有第二次選擇的機會啦！這一次挑戰會順順利利的！」然後又偷偷拉繩子，籃籃無助的喊不會第二段感情也卡關吧？在籃籃的苦苦哀求之下，最終讓繩索順順的往下，籃籃也終於順利抵達地面，開心大喊:「我的感情路好順！」，讓《綜藝新時代》全場笑歪腰。

