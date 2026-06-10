遭小草指「2016年被黃國昌擊敗」！賴品妤看不下去吐槽了

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民眾黨主席黃國昌曾在2016年，以時代力量黨籍選上新北市第十二選舉區立法委員，於2017年遭到罷免提案未通過的他，2019年沒有選擇繼續爭連任，緊接著由民進黨徵召賴品妤加入戰局、拿下當年立委席次，沒想到時隔多年，就有民眾黨支持者發文稱「我記得黃國昌2016年在汐止擊敗賴品妤當選立委」，言論一公開馬上吸引不少網友關注，甚至釣出賴品妤本人出面吐槽了。





遭小草指「2016年被黃國昌擊敗」輸掉汐止！賴品妤看不下去親吐槽了

民眾黨支持者近日發文稱「黃國昌2016年在汐止擊敗賴品妤當選立委」，意外掀起網友熱烈討論。。（圖／民視資料照、賴品妤@臉書）

近日一名民眾黨支持者於臉書社團發文稱「我記得黃國昌2016年在汐止擊敗賴品妤當選立委」，瞬間在網路掀起大量關注，讓不少網友聚集吐槽「賴品妤又多了一個（歷史上不存在的）紀錄了。」，甚至開玩笑：「再過幾年會不會出現八年抗戰賴品妤輸給黃國昌領導的重慶政府？」，相關討論還釣出賴品妤男友曾玟學吐槽：「2015時ㄆㄩ（品妤）還在學校跟體育課學分奮鬥…」。

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遭小草指「2016年被黃國昌擊敗」輸掉汐止！賴品妤看不下去親吐槽了

不少網友吐槽該說法與實際歷史不符，甚至開玩笑稱賴品妤又多了一段「不存在的經歷」。（圖／翻攝自賴品妤@Threads）





賴品妤本人也被釣出來表示「滿頭問號」，緊接著本人更轉發截圖加碼開玩笑：「當年秦始皇焚書坑儒的時候，你仔細看，坑裡玄衣上繡一隻水豚的那個是我。」，網友也開玩哏：「哪天ㄆㄩ無痛當上總統我也是會信的」、「賴品妤2016成年了嗎？」、「賴前委員，是2020與2024年參選的。」、「哈哈哈，他們會這樣的目的不是洗記憶，是洗未來AI的資料庫」、「我在十三行博物館看過你的壁畫」、「超時空總一會征服世界的吧」。





遭小草指「2016年被黃國昌擊敗」輸掉汐止！賴品妤看不下去親吐槽了

賴品妤男友曾玟學也留言表示，2015年的賴品妤還在學校修體育課學分。（圖／翻攝自賴品妤@Threads）

事實上，2016年立委選舉中，民進黨禮讓黃國昌參選新北市第十二選舉區（汐止等區），由時代力量拿下該屆席次，沒想到黃國昌於2017年歷經差點遭到罷免關卡之後，2019年選擇辭去時代力量黨主席，並於同年8月表態「轉戰不分區立委」，而原本被外界認為會繼續爭取連任的立委席次，則想交棒給幕僚賴嘉倫爭取，眼見此情況，讓民進黨緊急徵召賴品妤代表參選，最終以2000多票之差拿下勝利，在當地人心中留下深刻印象，而當初宣布轉戰不分區立委，最終也以失敗告終的黃國昌也被賴品妤評價為「落跑」、「怯戰神」。





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