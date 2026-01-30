遭小黃「丟包」台64！政大役男遭4車輾斃 王婉諭曝家屬心聲

即時中心／廖予瑄報導

新北市台64線快速道路25日凌晨發生駭人車禍，一名政大雙學士畢業的25歲溫姓替代役男，酒後搭上多元計程車返家時，遭該車46歲林姓司機在途中「丟包」，並導致他遭4車輾斃。許多媒體都報導，雙方是因為在車上發生激烈衝突，溫才會被趕下車並遭輾；但行車紀錄器卻顯示，溫全程幾乎靜默。對此，時代力量黨主席王婉諭今（30）日在臉書曝光溫男家屬的心聲，並呼籲民眾，不要妄加揣測，造成家屬的二次傷害。

回顧事發經過，溫男昨日赴台北市文山區找朋友喝酒，酒過三巡後，他叫來計程車準備返回新北板橋區的嬸嬸家，並搭上林司機的計程車；沒想到，林在行經台64線1公里處、中和段時，卻將溫趕下車，並造成他被後方4台轎車輾過身亡。

快新聞／小黃「丟包」台64！政大役男遭4車輾斃 王婉諭曝家屬心聲「不實指更痛」

溫男遭4車輾斃。（圖／警方提供）

事故發生後，許多媒體卻指出，溫男在林男的車上不斷踢車門及椅背，讓林十分不滿，多次出言相勸，雙方因此爆發激烈口角衝突，才會將溫「丟包」，最終導致憾事發生。然而，行車紀錄器畫面卻顯示，溫在車上「全程幾乎靜默」，與相關說法有落差。

面對這起駭人車禍，王婉諭也轉述溫男家屬的話，「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」，她說，自己同為受害者家屬，非常清楚當重大變故發生時，外界鋪天蓋地的揣測與標籤，往往是家屬最難以承受的壓力，「當年我選擇第一時間站在警局前面對媒體與大眾，就是為了不讓錯誤的報導與流言，定義了我們所經歷的一切。」

「因為輿論所造成的二次傷害，正在溫姓男子的家屬身上再次上演」，因此，王婉諭呼籲大家，在司法還原真相之前，不妄加揣測，「拒絕轉傳那些未經證實、誇大聳動的細節」，並希望媒體保持冷靜與耐心，「等待事實的浮現，讓司法去釐清真相。」

王婉諭表示，停止不實消息的流傳，把安靜與尊重的空間留給家屬，「輿論的冷靜，往往是在混亂當下對家屬最大的善意」，她強調，這是現階段家屬們最需要的支持，也是社會應有的克制與成熟。

