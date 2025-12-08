遭川普批未讀和平提案後 澤倫斯基將在倫敦會晤英德法領袖

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)及其歐洲盟友準備於今天(8日)在倫敦舉行會談。在此之前，美國總統川普(Donlad Trump)指責澤倫斯基，沒有閱讀美國提出的和平方案。

在這次會談前，烏克蘭和美國官員於邁阿密舉行了連日的會談，但這項在6日結束的會談並未取得任何明顯突破。澤倫斯基則承諾，將持續進行談判。

一位熟悉談判情況的官員今天告訴法新社，領土問題仍然是談判中「最棘手的問題」。

澤倫斯基將在倫敦會晤英國首相施凱爾(Keir Starmer)、德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，共同商討談判事宜。

施凱爾堅稱，他不會要求澤倫斯基接受由川普政府主導的協議。施凱爾告訴英國獨立電視台新聞(ITV)：「我不會向(澤倫斯基)總統施壓。」

施凱爾補充說：「最重要的是確保，如果敵對行動能停止，而我希望如此，那必須是公正且持久的，這也是我們今天會談的重點。」

馬克宏的1名顧問表示，如何利用被凍結的俄羅斯資產來協助烏克蘭，這項問題也將在討論議程上。

莫斯科駐德國大使上週警告稱，歐盟打算利用被凍結的俄羅斯資產，來資助基輔對抗俄羅斯的行動，這將對歐盟產生「深遠的影響」。

與此同時，據烏克蘭官員稱，莫斯科繼續對該國發動襲擊，在7日晚間至今天凌晨造成至少9人受傷。

澤倫斯基表示，在日前的邁阿密會談期間，他以通話方式加入該國談判代表和美國特使魏科夫(Steve Witkoff)的會談，雙方進行了「非常實質和具有建設性」的對話。

澤倫斯基在即時通訊平台Telegram上表示：「烏克蘭致力於繼續與美方進行真誠的合作，以實現真正的和平。」他還補充說，雙方已就「下一步措施，以及與美國會談的形式」達成一致。

但川普7日批評澤倫斯基說：「我不得不說，我對澤倫斯基總統幾個小時前還沒有閱讀(和平協議)提案感到有點失望。」

華府原本規劃的終戰方案是要求烏克蘭放棄俄軍至今無法在戰場上奪取的領土，作為交換，基輔將獲得一項替代性安全承諾，但無法如願加入北約(NATO)。

然而到目前為止，烏克蘭究竟能取得何種形式的安全保障仍充滿變數。除了最初構想中提到，可能將保衛基輔的戰機部署在波蘭，其他相關安排皆未明朗。

自今年1月重返白宮以來，川普對烏克蘭的態度忽冷忽熱，最初他曾指責澤倫斯基對美國的支持不夠感激。

但川普近來也越來越感到挫折，因為他為說服俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 結束戰爭所做的努力，包括在阿拉斯加舉行的峰會，都未能取得成果。

一位熟悉談判情況的官員告訴法新社：「美國人正在施壓，催促他們『快點，快點，快點』。」他們補充說，烏克蘭「不可能在問題細節沒有敲定的情況下，就同意所有事情」。(編輯：楊翎)