遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

（中央社波哥大4日綜合外電報導）美國總統川普先前指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是一名毒販，裴卓今天對川普的威脅做出反擊，並在社群媒體上直接回嗆：「川普先生，停止誹謗我。」

美軍昨天凌晨攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），轟炸軍事目標，並在一場令人震驚的突襲抓捕行動中將委國領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）帶走，以確立華府對這個石油資源豐富的南美洲國家的控制。

法新社報導，川普今天在總統專機空軍一號上對媒體發表談話時，對哥倫比亞發出類似的軍事行動威脅，稱這個南美洲國家「也病得很重」，且「由一個喜歡製造古柯鹼並賣到美國的病態男人統治」。

川普補充說：「他有古柯鹼加工廠和工廠，他這種日子不會太久了。」

被問及是否會對哥倫比亞採取類似對委內瑞拉的軍事干預時，共和黨籍的川普說：「這對我來說聽起來不錯。」

川普在沒有證據的情況下聲稱：「因為他們殺了很多人。」

裴卓駁斥這些指控，稱他的「名字沒有出現在法庭紀錄上」。

裴卓在社群媒體平台X上表示：「川普先生，停止誹謗我。」

他接著說：「你不該這樣威脅一位出身於武裝鬥爭、隨後又從哥倫比亞人民爭取和平的奮鬥中所產生的拉丁美洲總統。」

裴卓先前已嚴厲批評川普政府在拉美地區的軍事行動，並指控美方「在沒有法律依據的情況下」綁架馬杜洛。

今天稍晚，裴卓在X上補充發文說：「朋友是不會投擲炸彈的。」哥倫比亞外交部稱美國總統的威脅是「不可接受的干預」，並要求「給予尊重」。

哥倫比亞和美國是拉美地區重要的軍事和經濟盟友，但兩國關係已趨於緊張。自川普第2個任期開始以來，兩國領袖在關稅和移民政策等議題上經常發生衝突。（編譯：李佩珊）1150105