遭川普用關稅威脅 馬克宏強硬回擊：歐洲不向霸凌者低頭

美國總統川普先前表示，若歐洲不讓美國接管格陵蘭，將實施高額關稅制裁。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在達沃斯世界經濟論壇上嚴厲抨擊，並強調歐洲絕不向霸凌者低頭。

據路透社報導，馬克宏當地時間20日在瑞士達沃斯表示「歐洲和法國不會被動接受強權法則，否則將導致我們淪為附庸。」馬克宏強調，歐洲將繼續捍衛領土主權和法治。

川普先前宣布，若美國不被允許取得格陵蘭主權，將從2月1日起對包括法國在內的數個歐洲盟國實施一波接一波的關稅。主要歐盟國家譴責川普的做法是「勒索」，馬克宏在達沃斯表示，華盛頓「無止境累積」的新關稅「根本無法接受」，「尤其是當它被用作對抗領土主權的籌碼時」。

在川普公開威脅對法國葡萄酒和香檳徵收200%關稅，並在其「真相社群」平台上公開馬克宏私人訊息後，馬克宏態度更加強硬。「我們更喜歡尊重而非霸凌，」他直言不諱地表示，「我們更喜歡法治而非暴力。」

美國總統與整個歐洲的關係因其試圖從北約成員國丹麥手中奪取格陵蘭的主權而嚴重惡化，這已動搖歐洲產業並在金融市場引發震盪。川普還對法國不願加入他提議領導的「和平委員會」感到不滿。巴黎方面稱對該組織可能影響聯合國角色表示擔憂。

當被問及馬克宏對「和平委員會」的立場時，川普19日晚間回應：「我會對他的葡萄酒和香檳徵收200%的關稅，他就會加入，但他不一定要加入。」幾小時後，川普在其「真相社群」帳號上發布了與馬克宏的訊息截圖。對話中，馬克宏表示「我不理解你在格陵蘭做什麼」，並提議舉辦一次邀請俄羅斯等國參加的七國集團會議。而川普和法方消息人士均未透露這些訊息的日期。

歐盟領導人已決定於22日晚間在布魯塞爾召開格陵蘭問題緊急峰會。在此之前，川普已啟程前往達斯沃參加世界經濟論壇，並打算就格陵蘭島問題舉行一系列會談，川普稱，此行預計將達成一項「對各方都非常有利」的協議。

