遭川普解雇 金山移民法官法庭落淚：一句解釋、謝謝都得不到
舊金山移民法官陳淑婷（Shuting Chen，音譯）和強生（Jeremiah Johnson）上周五沒料到會突然被解雇。鑑於今年許多同事的遭遇，他們並不感到意外，但在收到解雇電郵時，仍感覺被人狠狠揍了一拳。
2022年在拜登政府時期被任命的陳淑婷，在接受灣區NBC電視台採訪時說：「我看到那封電郵時，我的情緒非常激動。我試著努力克制自己的情緒，但仍忍不住在法庭上當著眾人的面哭了起來。」
2017年開始擔任移民法官的強生表示，他們收到的電郵並未說明解雇的理由。他說：「我們都是公職人員，畢生為美國政府效力，到頭來連一個解釋或一句謝謝都得不到。」
陳淑婷和強生是川普政府持續在全國範圍內清洗移民法官行動的最新受害者。根據多位了解第一手訊息的人士透露，舊金山移民法院這波被解雇的法官還包括薩維奇（Patrick Savage）、喬治（Amber George）和高登（Louis Gordon）。
移民律師努爾查德（Wahida Noorzad）表示，她原本打算出席其當事人庇護申請案的最終聽證會，卻得知主審法官薩維奇已被解雇，聽證會因此被取消，而且被延到三年後。她說：「我的當事人好不容易等了五年才終於等到聽證會，結果又要再等三年。」
陳淑婷表示，舊金山移民法院現在僅剩九位法官，每年每人要處理數千起案件的他們，現在還要接下被解雇法官留下的大量案件。
陳淑婷說：「我很遺憾無法再親自審理案件。我時常想起那些我不得不放手的案件，這無疑會給我的同事增加更多負擔。」
全國移民法官協會（National Association of Immigration Judges）表示，今年全國已有超過90名移民法官被無故解雇，以舊金山移民法院受到的衝擊最嚴重。陳淑婷說：「這是對移民法院使出全力的攻擊，年初時我們有21名法官，現在只剩下9名。」
許多法官和律師告訴NBC，他們認為，聯邦政府此舉只是為了瓦解並徹底重塑移民法院。NBC表示，聯邦司法部拒絕對解雇事件作出評論，但稱對法官的評估標準包括行事、公正性、依法辦事程度、工作效率和專業素養等。
