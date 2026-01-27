遭川普調高關稅！李在明痛罵國會效率低：上任8月僅立法20％

美國總統川普因不滿南韓國會遲遲不通過關稅協議，宣布對南韓的稅率調漲至25%。對此，南韓青瓦台發出聲明表示將向美方轉達履行韓美貿易協議的意志，並冷靜應對此事。南韓總統李在明也在今（27）日開會時痛批國會立法速度太慢，讓政府難以做事。

綜合韓媒報導，在川普於社群宣布調高關稅後，青瓦臺立即召開緊急會議，隨後由發言人姜由楨表示，關稅措施只有走完美國《聯邦公報》公佈等行政流程才能生效，南韓政府將向美方轉達履行韓美貿易協議的意志，並冷靜應對此事。而正在加拿大訪問的產業通商部長官金正官將在結束訪加日程之後隨即赴美，同美國商務部長就相關事宜進行討論。

廣告 廣告

另據《韓聯社》 報導指出，總統李在明今日在青瓦台主持國務會議時，在與國稅廳廳長林光鉉討論逃稅問題時，抱怨國會的立法速度實在太慢，慢到政府無法做事的程度，「（政府上任）已快滿8個月了，但針對政府基本政策方針的立法工作竟只完成20%」，李在明還表示想採取一些非常措施，「行政最重要的是速度，我們不能再等了」。

南韓國會延宕問題，其實也讓美國總統川普不滿，宣布由於南韓國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將提高南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%調升至25%。

川普不滿南韓國會未通過與美國的貿易協定，宣布提高關稅。圖／翻攝自truthsocial@Donald J. Trump

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

美對韓關稅調升至25% 許舒博：台灣也可能發生

南韓國會遲遲未過關稅協議 川普下令：關稅15%調升至25%

赴韓注意！南韓5航空公司禁止機上使用行動電源