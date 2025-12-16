遭幕後金主指證坐實為「凱思」老闆？黃國昌嗆：編故事能力嘆為觀止

針對遭《鏡週刊》報導指控為凱思國際幕後老闆，民眾黨主席黃國昌今天（16日）砲轟，北檢、《鏡週刊》配合民進黨追殺政敵，什麼事都幹得出來。（資料照片／董孟航攝）

民眾黨主席黃國昌身陷狗仔集團、收錢辦事風波遭檢調偵辦，《鏡週刊》報導指出已有金主向檢調證實，2022年曾受黃請託，匯款1000萬元至「凱思國際」，之後遭轉注資《民報》，坐實黃國昌就是凱思與《民報》的實際掌控者。對此，黃國昌今天（16日）一早受訪砲轟，北檢、《鏡週刊》配合民進黨追殺政敵，什麼事都幹得出來，台灣司法公信力倒地不起，《鏡週刊》跟北檢真是居功厥偉。

針對遭《鏡週刊》報導指控為凱思國際幕後老闆，黃國昌今天上午在台北地方法院受訪時質疑，《鏡週刊》編故事的能力真的是已讓人嘆為觀止，之前不是說是港資、中資、境外敵對勢力的資金，怎麼到這週又變本土企業家？《鏡週刊》要編故事以前，要不要先自己對一對，自己前後矛盾寫得會不會太可笑？

黃國昌接著痛批，更離譜的是北檢偵察亂公開，洩露片面扭曲訊息給《鏡週刊》開始編故事，北檢跟《鏡週刊》這兩個哼哈二將配合民進黨，為了追殺政敵，什麼事都幹得出來，司法公信力會倒在地上不起，《鏡週刊》跟北檢真是居功厥偉。

面對媒體追問《鏡週刊》質疑收錢辦事修理《鏡電視》？黃國昌說，《鏡週刊》、《鏡電視》自己做違法的事情，不要隨便往人家的身上潑髒水，裴偉從《鏡電視》挪用了這麼多錢到他的私人公司裡面去，2022年到現在都還沒辦，北檢選擇性辦案，是因為裴偉所養的狗仔集團《鏡週刊》、《鏡電視》已成民進黨賴清德的御用打手，所以動都不敢動？

黃國昌也強調，「我在揭弊，從來沒有收受什麼任何的不當對價或報酬，《鏡週刊》、鏡電視》，你們省省吧。」

黃國昌表示，他不擔心自己涉入貪污案，身邊這麼多的工作夥伴，莫名其妙被牽連進去，檢警調動用國家機器要追殺，「衝著我一個人來就好，不要揮舞著國家機器檢調的大刀，對我身邊的人去恫嚇、抹黑，無端的牽連人家，大可不必。」



