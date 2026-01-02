遭康康暴雷要在台北開唱！吳宗憲親口證實了 嘉賓提早曝光是「大咖天后」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

日前康康說溜嘴，提到吳宗憲的澳門演唱會取消後，改在台北開唱，而今（2）日綜藝天王吳宗憲正式宣布，將於3月29日登上台北國際會議中心，舉辦睽違近8年的大型個人演唱會——「2026臭男人演唱會」。

吳宗憲暌違8年舉行大型個人演唱會。（圖／容易文創提供）

從〈是不是這樣的夜晚你才會這樣想起我〉、〈真心換絕情〉、〈你比從前快樂〉到〈屋頂〉，吳宗憲橫跨綜藝與音樂世代的經典金曲，陪伴無數人成長。多年未在台北舉辦售票演唱會，讓這次回歸更顯珍貴。吳宗憲也笑說：「這次不只唱歌，還要把大家的青春一起唱回來。」

吳宗憲暌違8年舉行大型個人演唱會。（圖／容易文創提供）

2026第一天官方驚喜釋出神秘嘉賓圖，傳出神祕嘉賓可能是天后温嵐。提及温嵐，網友預想兩人過往多次合作、默契十足，若真在台北同台合體，勢必掀起全場大合唱，即便目前消息尚未證實，卻已讓粉絲瘋狂。此外，吳宗憲公布本次演唱會將特別邀請好搭檔康康擔任演出嘉賓。

