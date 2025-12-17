遭引述指川普有酒鬼性格 白宮幕僚長：話被扭曲

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）白宮幕僚長威爾斯在今天出刊的「浮華世界」訪談中，指美國總統川普有酒鬼性格，稱副總統范斯為陰謀論者，還形容億萬富豪馬斯克為怪咖。不過，威爾斯隨後劃清界線，反批這是一篇「攻擊性報導」。

綜合法新社和路透社報導，浮華世界（Vanity Fair）表示，這篇報導是根據資深政治記者惠普（Chris Whipple）過去1年多次專訪威爾斯（Susie Wiles）後撰寫而成。

浮華世界報導指出，68歲的威爾斯說自己在有個酗酒父親環境中成長，這讓她懂得如何應對「強勢的個性」。她說，川普並不喝酒，但具有「酒鬼性格」（alcoholic's personality），且行事風格抱持著「自認無所不能的心態，這世上完全沒有他辦不到的事，絕無例外」。

隨著川普自1月重掌大權後展現出前所未有的總統權力，威爾斯也在訪談中界定自己的角色：她強調自己既非川普的「護航者」，但也「絕非潑婦」。

然而，威爾斯毫不客氣地批評了在川普任期初擔任政府效率部（DOGE）主管的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。

她形容馬斯克「完全是個我行我素的人」、「怪咖」（an odd, odd duck），也是「公開承認」吸食K他命（ketamine）的人；她也痛批政府效率部關閉美國國際開發總署（USAID）的決定，「沒有一個有理性的人，會認為這樣處理USAID是對的」。

根據浮華世界報導，儘管威爾斯對所謂的「核心團隊」成員給予肯定，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller），但也說范斯在已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞上，「10年來一直是陰謀論者」。

威爾斯也對司法部長邦迪（Pam Bondi）提出尖銳評論，指邦迪承諾向右翼意見領袖公布性犯罪者艾普斯坦相關文件，簡直是「大出包」。

浮華世界報導指出，威爾斯還透露了川普在國內外關鍵政策上的看法。她說，自己與川普間有個「口頭約定」，計劃在90天後結束針對政治對手的「算帳行動」，儘管如此，川普仍持續公開點名政敵，要求對其展開起訴。

在烏克蘭議題方面，威爾斯表示，川普認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「想要一整個國家」，儘管華府一直力推和平協議。

這篇報導刊出後，威爾斯則斥之為「別有用心的攻擊性報導」，指控雜誌方試圖針對川普團隊「塑造極度混亂和負面的形象」。

她寫說：「許多關鍵脈絡都被摒除在外，我與其他人對這個團隊及對總統的評論，也大多未被納入報導之中。」

川普本人則向「紐約郵報」（New York Post）表示，威爾斯形容他具有「酒鬼性格」的說法並沒有錯，即使他滴酒不沾。他說：「我不喝酒，這是眾所周知的事。但我常說，如果我喝酒，很可能會變成酒鬼。我自己已經公開這樣說過很多次。那是一種佔有慾非常強的個性。」

川普內閣多位高層也紛紛出面力挺威爾斯。

范斯在賓州一場演說表示：「我們雖有分歧，但共識遠比歧見多。我從未見她對美國總統有不忠誠的行為。」

邦迪今天在社群平台X上表示，威爾斯不遺餘力地推動川普政策議程，並補充說，任何試圖在團隊內部製造分裂的行動都不會成功，團隊依然團結一致。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也對媒體表示，威爾斯為人「非常出色」，並批評浮華世界「惡意刪減，有失公允」。（編譯：蔡佳敏）1141217