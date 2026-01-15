遭張亞中嗆講國語！王義川怒轟「莫名其妙」 難忘童年2件事

政治中心／林昀萱報導

張亞中要王義川講國語，引發議論。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白提案彈劾總統賴清德，立法院15日舉行第2場公聽會，邀請學者專家及審查小組立委發言。綠委王義川發言時全程使用台語，卻遭國民黨邀請的學者孫文學校總校長張亞中打斷並要求「講國語」，引發爭議。

針對張亞中在公聽會上要求「講國語」，王義川在社群媒體上發文怒轟：「在彈劾總統公聽會上，我在誇獎張其祿教授時，竟然被對面一位校長喝斥我『立法院要講國語』，我講什麼語關你什麼事，台語是我的母語，也是我的國語，聽不懂去找翻譯啦！什麼時代了，還在規定要講你口中認為的國語？莫名其妙！」

廣告 廣告

王義川回憶兒時兩件事印象深刻。（圖／記者楊士誼攝影）

據《民視新聞網》報導，王義川痛斥張亞中讓眾人想起「講台語會受罰的年代」，透露兒時兩件事讓他印象深刻。王義川透露，讀書時因前三名獲獎，但卻被訓導主任痛罵他是學校的害群之馬，原因是「規定不可以講台語」，還一狀告到家長那讓他受處罰。之後自南部到台大就學，也因為台灣國語受到北部的同學嘲笑。他也強調語言互相尊重，不會因為張亞中一句話之後就不在立院講台語。國家語言發展法也明定，人民在立法等程序時可使用任何國家語言。

更多三立新聞網報導

彈劾賴清德公聽會變調！陳柏惟嗆韓國瑜：沒意義的會議乾脆去你房間辦

張亞中嗆講國語！王義川怒「莫名其妙」 沈伯洋也酸：校長有識字要求？

火爆場面！講台語被張亞中插嘴「用國語」 王義川怒嗆：聽不懂去找翻譯

引金庸稱總統「日月神教教主」 張亞中批：視憲法為「隨意揉捏的麵糰」

