遭張文砍殺「白衣騎士也是英雄」！網淚求勿忘他：死前狂揮手叫警察

生活中心／許智超報導

網友呼籲大家別忘了遭砍的37歲蕭姓騎士，同樣是救人的英雄。（圖／翻攝自@mnop4731 YouTue頻道）

北捷台北車站與中山商圈19日發生張文隨機攻擊案，57歲的余家昶在北車英勇制止張文，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命，立法院內政委員會今（22）日通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助入祀忠烈祠，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。對此，就有網友喊話，另一位遭砍的37歲蕭姓騎士，生前拼命揮手似乎想叫警察抓嫌犯，最終撐不住倒下，因此呼籲大家別忘了這位騎士，同樣是救人的英雄。

57歲的余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻在過程中不幸喪命，北捷確定會透過保險給付500萬補償金，台北市長蔣萬安日前說，將協助向中央申請褒揚令，也希望余家昶入祀忠烈祠；立法院內政委員會今通過相關臨時提案。內政部長劉世芳表示，為感念余家昶義行，內政部會在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例程序由原籍地方政府提報辦理。

對此就有網友在Threads提到，看到比較多人關注余家昶的英勇事蹟，因此不斷捐錢給余家，反而較少人關注蕭姓騎士，該騎士在氣絕前，也用盡最後力氣向警方揮手，想告知張文跑進誠品裡面，之後便倒下再也沒醒來，因此難過喊話「他不在北捷裡，也不在百貨公司裡，保險應該是都沒理賠？請大家多關懷這家吧」。

其他網友也認同直呼，「真的，看影片祂已大量出血還叫人先去抓犯人，這麼好的人」、「真的，也要關心蕭先生的家人」、「蕭先生也是英雄，希望他可以得到同等的慰問」、「幫推，即使自己受重傷還是盡所有力氣提供訊息保護大家」、「很善良，自己受那麼重的傷，仍用最後的力氣指引警察往歹徒行進方向去，他一定是希望警方快去營救更多人，但卻在自己生命倒數計時時，來不及與最愛的家人道別一聲，這樣的情操真的太偉大了」。

事實上，日前就有網友從曾任日本電視台社會線記者、作家木下黄太的第一視角影片中發現，蕭姓騎士被砍傷後，忍著劇痛到路邊停下，但傷口不斷滲血，最終撐不住倒下，而他仍緊握著手機、畫面停留在LINE的介面，似乎想打給家人做最後的交代，更有目擊民眾稱，他生前最後一句話，就是請路人轉達「記得跟我爸媽說我很愛他們！」

