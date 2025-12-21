遭張文突襲倒路邊！騎士傷重亡 親姊不捨：真希望替你擋一切

北捷台北車站與中山站一帶本月19日發生無差別攻擊事件，一名37歲蕭姓男騎士在南西商圈前大馬路等紅綠燈時，突然遭張文拿到攻擊，最終失血過多不幸離世，事發之後有不少民眾現身案發現場獻花悼念，其中一張紙條正是由死者的親姊姊所寫下。

事發後許多民眾到現場獻花悼念。（資料照／中天新聞）

回顧事發當天，張文先在北車作案，之後徒步前往中山商圈，在人來人往的大馬路上投遞煙霧彈，接著便拿出一把長刀朝著誠品南西館的方向衝過去，當時一名在路口等紅綠燈的37歲蕭姓男騎士，就因此遭到張文攻擊，慘遭割喉，鮮血瞬間染在他的白衣上，導致他傷重不治身亡。

事發過後，有不少民眾前往案發現場向死者獻花致意，而一張貼在燈柱上的藍色紙條格外醒目，上頭寫道：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

據悉，這張紙條是出自於死者姊姊之手，不少人見到家屬仍惦記著蕭男，無不感到痛心。

