遭張維倩控利用父親告別式「拉攏人脈」 張嘉玲強調絕無惡意：僅招待同鄉會會員

民進黨新北市議員張維倩在臉書發文，點名批評同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀。翻攝張維倩臉書。



新北市前議員張瑞山18日逝世，享壽71歲，昨天在新北市立板橋殯儀館舉行告別式，總統賴清德、行政院前院長蘇貞昌等人都前往現場哀悼。不過張的女兒、新北市議員張維倩今（10/31）晚在臉書發文，點名批評同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，在告別式拉攏人脈，面對指控，張嘉玲在接受《太報》電訪時澄清，自己絕無惡意，由於祭拜人數多，所以她跟助理在現場招待中和區雲林同鄉會的會員，沒想到被指控利用告別式搶曝光。

張維倩今晚在臉書指控，很多人都臉書上、私訊問她，有人在她爸爸告別式會場上，「是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來？」她說，自己本來想平息，但家中長輩和好友都說，這不是為自己，這是張瑞山的人生畢業典禮，不能忍氣吞聲，很難過，也很憤怒。

張維倩反問，「是什麼樣的人做得出這種沒人性的行為？為什麼有人要把爸爸告別式當作自己打知名度的秀場？誰能料到，如此失德之舉，竟是來自民意代表。」

張維倩指出，告別式裡，賴總統、蘇院長、秘書長、立委都來致意，長官親友和她們哭成一片，在這樣的悲傷裡，張嘉玲早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時，對著來賓一一握手、招呼、寒暄。

張維倩不滿表示，自己竟無察覺，還得靠鄉親看不下去提醒，說她這個女兒不孝，讓爸爸的告別式淪為他人政治作秀、拉攏人脈的場合卻沒馬上阻止。她說，張嘉玲沒有先問一句，也沒有徵得任何同意，就帶著一堆助理堵在告別式出入口，工作人員請也請不走，做人，真有這樣的道理嗎？

張維倩接著向張嘉玲喊話，「什麼時候政治人物可以如此沒有底線？我說的就是你，張嘉玲！出來面對吧！喪家的眼淚不該成為你利用的工具，理性寬容不該成為你張嘉玲欺負的對象。」

張維倩更要求，張嘉玲要向中和鄉親交代，在她爸爸告別式上的所作所為，毫無同理心的糟蹋家屬，「你很得意嗎？」

面對指控，張嘉玲在接受《太報》電訪時澄清，張瑞山是老前輩，她不可能利用告別人為自己造勢。她解釋，自己是中和雲林同鄉會成員，當天有很多人想到告別式祭拜，但現場人數多，有些人從早上9點等到11點，所以她跟助理們就一直留在現場招待，絕對不是張維倩所說的「堵在告別式出入口」。

張嘉玲無奈表示，自己也受張瑞山許多照顧，甚至得知張去世消息後還落淚，對於張維倩的發文，她說，「尊重喪家。」

