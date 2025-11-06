遭強吻襲胸！ 墨總統喊告：我若不告、其他女性該怎辦？

墨西哥總統薛恩鮑姆，遭到民眾試圖親吻，甚至還想伸手襲胸（圖／美聯社）



墨西哥總統薛恩鮑姆，4日在墨西哥城和民眾互動時，遭到一名男子從後方試圖親吻，甚至還想伸手襲胸，影片曝光後立刻引發輿論譁然。

墨西哥總統薛恩鮑姆：「我親身經歷了這起騷擾事件，當時我正和其他人交談，沒有立刻意識到發生了什麼事，我決定要提告。」

到底發生什麼事？讓墨西哥總統薛恩鮑姆，氣的決定提告。

時間拉回到當地時間4號這天，薛恩鮑姆在首都墨西哥城街頭和民眾親切互動，這時一名男子突然從後方靠近，先是摟住她的肩，接著貼近他的後頸試圖親吻，甚至還想伸手襲胸。當時薛恩鮑姆，只是輕輕揮開對方，仍保持微笑，原來那時他沒有意識到，自己被騷擾了。

廣告 廣告

墨西哥總統薛恩鮑姆：「直到我看到影片後，才明白整個過程，我確實感覺到那個人靠得非常近，完全喝醉了，我不確定他是否也吸了毒，但我決定報案，如果連我都不報案，那墨西哥其他女性又該怎麼辦。」

薛恩鮑姆更表示，這不是第一次他受到這類的騷擾。但離譜的是，薛恩鮑姆被男子騷擾時，竟然沒有隨扈上前制止，直到男子雙手要伸向他胸部時，才有一名在鏡頭外，滑手機的隨扈，把男子拉開，這一幕引發輿論譁然，不少民眾質疑維安太過鬆散。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

墨西哥首位女總統「當街遭性騷」 維安反應慢半拍

「潮派鹿港」音樂祭爆性騷「露下體襲胸」2男遭壓制

空中驚魂！女乘客遭陌生男強吻襲胸 機艙內崩潰求救

