遭影射幫助家寧抹黑Andy？炎亞綸首度鬆口：我真的很懶得講

網紅Andy日前拍片爆料，指在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、公關、網軍團隊，甚至還有一名「非常有名、副業非常多」的男藝人。Andy指控，對方不僅試圖引誘他犯罪，還洩漏親友住址，意圖對他進行抹黑。相關線索曝光後，網友開始點名炎亞綸，炎亞綸近日錄製Podcast節目時也首度鬆口回應。

炎亞綸近日錄製Podcast節目時也首度鬆口回應爭議。（圖／臉書）

對於外界影射，炎亞綸始終未正面回應，據《ETtoday》報導，他近日錄製Podcast節目《激罵揪某聊》時，才首度鬆口。當主持人直接問「是你嗎？」他回應：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」並透露近來衰事纏身，還特地到廟裡拜拜，語氣中流露無奈。

事實上，炎亞綸上月剛迎來40歲生日，也曾有感而發寫下：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連，但我和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭；不想和過去一樣，總是唇槍舌戰，劍拔弩張，也許這個選擇會讓我飽受質疑，會讓我讓許多人誤會，但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

