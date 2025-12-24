遭影射彭湖縣長選舉支持葉竹林 黃健忠駁斥強調挺陳光復

2025年12月24日澎湖縣／地方網媒影射挑撥民進黨籍縣長陳光復（左）和馬公市長黃健忠（右）競合關係，引發黃健忠敏感神經，23日深夜發新聞稿澄清。（馬公市公所提供／許逸民澎湖傳真）

有媒體日前以民進黨「湧言會」和屬「正國會」的馬公市長黃健忠就市政推動與基層治理進行交流，影射黃健忠「私下挺無黨籍前馬公市長葉竹林參選縣長」，觸發政治敏感，讓黃健忠23日晚連夜發新聞稿鄭重澄清，強調相關說法與事實不符，純屬臆測，未經查證，極不妥當。

黃健忠表示，身為民進黨籍現任馬公市長，始終恪守黨內制度與組織程序，對本黨提名機制與縣市政層分際予以尊重，從未亦不可能私下支持非黨內人選參選縣長，外界揣測不僅錯誤，也無助民主理性發展。

廣告 廣告

據了解，地方網媒是以「湧言會」的立法院外交及國防委員會召集委員王定宇，偕同前立法委員、現任世新大學行政管理學系兼任客座副教授趙天麟22日下午拜訪馬公市公所一事，引申見面主要目的是化解黃健忠私下挺葉竹林參選的外間傳言，還以「化解派系誤會的誠意」、「共創連任」等語彙詮釋黨內互動，觸動黃健忠敏感神經，認為部分言論刻意將市政與縣政混為一談，乃至推測黨內競合關係。

黃健忠指出，自己與縣長陳光復雖分屬民進黨不同系統，但三年來雙方互動良好、分工互補，在基礎建設、社會福利、幼兒政策與地方觀光等面向，縣市團隊一直維持協調合作、彼此成就的默契。

黃健忠強調，22日與民進黨同志王定宇、趙天麟的會晤，單純為市政事務與基層治理交流，針對公共建設、市政推動、社區發展等議題交換經驗，過程公開透明，並無所謂「派系協調」、「選舉盤算」的安排。

他說，「馬公市政職責清楚，重在基層，面對的是里鄰服務、交通整建、垃圾清運、幼托照顧等市民日常。」而市政有本分，就事論事，無須也不宜無限上綱為派系角力場。馬公市政不是選戰延伸，更不該成為政治投射的舞台。

【看原文連結】