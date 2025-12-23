遭影射收紅錢 Cheap怒喊告：讓台灣檢調好好調查我

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅Cheap經常發表時事看法，不過，近日在網上流傳一段錄音指中共在收買網紅，而他也被人影射。對此，Cheap昨(22)日表示會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查自己，嗆質疑他的人拿出證據，開酸這群人「如果你覺得抹紅我可以拯救你們的選票，那麼請繼續你的表演」。

Cheap表示，自從YouTuber「說真話的徐某人」公開一段音檔，說阿共要收買他，底線是「不能罵習近平」 ，就有一堆人在影射自己、丁特、鐘明軒、館長，讓他直呼笑死，「我不敢罵習近平？」透露懷疑他的人，直指他收紅錢，他會請律師一個個告，然後讓台灣檢調好好調查自己，「如何？ 一翻兩瞪眼，影射我也會一起告，你以為沒事喔？套句翁達瑞的話：阻止抹黑的方法就是提告，你們同意教授說的吧？」強調沒針對「說真話的徐某人」，是不爽那些想利用該YouTuber的人。

廣告 廣告

Cheap也指「愛國主義是無賴最後的避難所」這句話簡直是為這些人量身打造，表示這些人不會理性討論，反正民進黨一定是對的，大罷免、拒發一萬元、拒絕副署都是為了國家好，「他們不會跟你理性討論（因為無腦），或是發現辯不過你、自己邏輯不通時，會直接抹紅你，說你是中共同路人、收了阿共的錢，那麼一切就說得通了」。

Cheap怒批，這些人腦容量小到無法理解，一個人可以同時「愛台灣」並「批評民進黨的爛政策」，解決不了民怨，就想解決提出問題的人，這才是台灣民主真正的毒瘤。當無法解釋大罷免為什麼32：0 、無法說明為啥不得民心時，唯一的救命稻草就是抹紅，把所有反對你的人都抹成中共同路人。「再說一次，說我收紅錢的，拿出證據來，或是不用拿證據，直接指名道姓說我收中國的錢，我一定會去告你，讓法院來調查，證明你是對的。如果你覺得抹紅我可以拯救你們的選票，那麼請繼續你的表演」。

原始連結







更多華視新聞報導

遭鍾明軒點名提告 閩南狼4點回應：我講的都是可檢驗事實

網友影射「從事性交易」遭判刑4個月！ 馬郁雯：絕不會縱容任何一株草

中網紅指遭同業試圖吸收 開價月薪148萬「要求批台」

