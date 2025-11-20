遭影射是「家寧軍師」罕噤聲！炎亞綸40歲生日鬆口了：我問心無愧

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber「眾量級」Andy老師與張家寧分手後撕破臉，官司至今尚未落幕，而藝人炎亞綸此前遭影射是幫助張家寧打壓Andy老師的背後操盤手，不過他本人始終未正面回應。炎亞綸今（20）日透過社群抒發迎接40歲生日的心聲，表示這一年許多莫名其妙的事都會和他有所牽連，但他自認問心無愧，引發外界聯想。

炎亞綸遭指替張家寧處理公關危機。（圖／翻攝自炎亞綸、張家寧IG）

炎亞綸表示，過去一年發生許多意外與挑戰，但他依舊選擇相信世界善意是多數，對於外界質疑，他不想和過去一樣唇槍舌戰、劍拔弩張，即便這個選擇會讓他飽受質疑，但他認為已無所謂，「只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」炎亞綸感謝曾經離開的人讓他學會珍惜，也感謝陪伴的人讓他知足，更不忘感謝在困難時伸出援手的人。

炎亞綸喊「我問心無愧」。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸表示，自己會繼續修行、繼續成長，「繼續訓練自己泰山崩於前面不改色，過去種種是改進的機會，但我也很有信心我對於人，90%都能以善良對待，以真誠待之，於是我問心無愧。」強調心裡的平靜是他送給自己的禮物。雖然炎亞綸並未在文中明確指出自己到底被何事牽連，但他這番話不禁引發外界聯想。

