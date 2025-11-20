遭影射替家寧背後公關！炎亞綸40歲生日突喊：我問心無愧

炎亞綸今（20）歲迎來40歲生日。（圖／翻攝自炎亞綸IG）





網紅Andy老師日前在影片中控訴，前女友家寧一家透過一位副業眾多的知名男星協助，利用公關團隊操盤，事後部分網友影射是炎亞綸，但他始終未公開回應，對此，炎亞綸今（20）日迎來40歲生日，以長文訴說心聲表示，「許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，也被猜測是在回應先前捲入Andy與家寧的風波。

炎亞綸趁著生日發文表示，「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，但自己始終秉持善良念頭，相信這個世界上善意仍佔多數，不希望和過去一樣唇槍舌戰、劍拔弩張，即便因為不解釋遭到許多人誤會，他也認為無所謂，「只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

經歷過一年的風風雨雨，炎亞綸也提到，自己將持續修行、成長，「訓練自己泰山崩於前面不改色」，並視過去發生的種種事件為改進的機會，「但我也很有信心我對於人，90%都能以善良對待，以真誠待之，於是我問心無愧」，並透露今年送自己的禮物是「心裡的平靜」，並以「I still love the world.」揭開40歲序章。



