遭影射知情「粿王戀」！簡廷芮反駁指控 老公轉發力挺

前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿（江瑋琳）和藝人「王子」邱勝翊的外遇風波延燒，「美國團」之一的女星簡廷芮也被網友影射是知情人還幫掩護，對此，簡廷芮也發聲反駁指控，既不支持不當行為，也沒有任何不當關係，請大家不要過度解讀或揣測影響家人，丈夫也轉發限動力挺，破除不實謠言。

范姜彥豐透露，和粿粿情變是在美國行後，粿粿先是三番兩天與同群人出去玩，開始早出晚歸，最後甚至不回家，之後被他發現出軌證據，還知道好友群之中，有人知情卻幫掩護，讓范姜彥豐心寒。

而簡廷芮也遭網友洗版，質疑是否就是「知情人」，甚至遭猜也涉「不當關係」？簡廷芮則列3點聲明回應，強調絕對不支持任何不當行為，也沒有任何不當關係，更與新聞相關人士都有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，請大家不要過度解讀或揣測影嘗到家人。其丈夫也隨即轉發限動，表示「希望別再有任何不實指控影響我的家庭。」

簡廷芮完整聲明

近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1.本人雖與新間相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2.本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3.本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影嘗到我的家人。

謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。

