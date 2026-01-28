遭影射與「空拍機投毒同業」有關？ 張美阿嬤農場發聲明駁斥

▲ 圖／翻攝星夢森林劇場臉書

宜蘭縣 / 吳欣蓉 綜合報導

宜蘭「星夢森林劇場」傳遭到同業利用空拍機投毒，導致園區侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續身亡，經查涉案人竟與宜蘭知名農場「張美阿嬤農場」有關。對此，「張美阿嬤農場」也發聲明回應，強調農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為，透露王姓男子曾短暫參與本農場事務，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。懇請外界勿將該王男行為與農場產生不當之連結。

廣告 廣告

而同為「張美阿嬤農場」旗下的樹懶餐廳也發聲明表示，關於近期有不當人士將風向故意涉及到餐廳混淆，已造成餐廳困擾，嚴正澄清餐廳成立於2024年11月26日，負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導之投毒事件，與餐廳毫無相關；目前網上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，餐廳對此保留法律追訴的權利。

「張美阿嬤農場」聲明全文

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利 。

特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28

原始連結







更多華視新聞報導

「張美阿嬤農場」傳分家疑雲 阿嬤曝真相：餐廳和農場都能使用品牌

遭影射「空拍機投毒同業」 樹懶餐廳駁斥：保留法律追訴權

宜蘭農場遭同業「空拍機投毒」釀動物死亡 園方發聲明：心碎且不可饒恕的悲劇

