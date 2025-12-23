遭影射「家寧公關危機」男星！炎亞綸不忍了首鬆口：到底有多閒

記者林汝珊／台北報導

Andy拍片指控。（圖／翻攝自IG @andy1994x）

網紅「眾量級」Andy 日前拍片爆料，指稱在家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包括張家姊妹、公關與網軍團隊，群組內疑似策畫對他的負面操作。Andy 也提到，該群組內還有一名「非常有名、副業很多」的男藝人，引起網友熱烈討論，指向炎亞綸，時隔已久他也首度鬆口回應。

炎亞綸首鬆口回應。（圖／晴空鳥提供）

對於外界影射，炎亞綸始終未在社群平台正面回應，近日他在Podcast 節目《激罵揪某聊》時，首度被主持人當面詢問「是不是你？」炎亞綸則語帶無奈回應：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」

廣告 廣告

事實上，炎亞綸上月剛迎來 40 歲生日，也在社群平台寫下長文抒發心境，坦言這一年「有的沒的事情很多，可謂禍不單行」，不少莫名其妙的風波都與自己有所牽連，但他仍選擇相信世界善意多於惡意，不再像過去一樣與人唇槍舌戰。直言：「只要相信我的人相信，足矣，其餘都是多餘。」

更多三立新聞網報導

薛仕凌閃兵！懷秋「尷尬6字回應」談大嘴巴合體：百分之百願意

不忍了！《角頭》被轟割韭菜 高捷暴怒反擊影評人：胡扯八道

粉絲注意！《Kpop獵魔女團》快閃店1月登台北 限定周邊開搶

飆速185公里撞拖車！廣末涼子過失傷害遭起訴 狠踹護理師結果出爐

