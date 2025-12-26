遭影射「幫家寧抹黑Andy」 炎亞綸還原過程：滿賭爛的

炎亞綸26日與媒體見面。（晴空鳥提供）

炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，提及日前被影射找公關「幫家寧抹黑Andy」，炎亞綸鬆口表示，「其實我滿賭爛的。」

今年10月，Andy老師在影片中指出家寧的「家寧公關危機」群組，包含張家姊妹、公關、記者、網軍團隊以及一位副業很多的知名男藝人，從中參與討論如何抹黑他。

炎亞綸還原過程，無奈表示自己跟家寧、Andy都不熟，會和家寧留下合影是因為去參加展榮、展瑞的生日會，彼此並無私交，「朋友問合作窗口，我就介紹，就這樣有被拉進一個群組，但兩分鐘就被踢掉。」他表示自己當時根本不知道朋友要幫誰找公關，只在群組說，「我介紹好了，你們自己聊。」結果竟被爆料，推上風口浪尖。

炎亞綸表示當時事件在網路上引熱議時，自己並未澄清是因為，「我很難解釋清楚，我在（群組）裡面只有兩分鐘，其實我滿賭爛的，完全沒有私交連絡。」

