遭影射「空拍機投毒同業」 樹懶餐廳駁斥：保留法律追訴權

位在宜蘭冬山鄉的「星夢森林劇場」2023年遭到同業利用空拍機投毒，導致園區侏儒山羊、梅花鹿與羊駝陸續身亡，經查涉案人竟是宜蘭知名農場「張美阿嬤農場」負責人之子，傳出也是旗下樹懶餐廳的負責人。對此，樹懶餐廳發聲明，嚴正澄清餐廳與新聞報導的投毒事件無關，針對網上的不實指控，保留法律追訴權。

星夢森林劇場2023年發生園區動物集體中毒事件，經查發現是身為同業的王姓男子不滿員工跳槽到此，憤而以空拍機投擲混有劇毒農藥的飼料至園區。園方昨(27)日透過聲明表示，2023年夏天園區遭受令人痛心的非法傷害，導致多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後，仍遺憾離開，這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇。

對此，同為「張美阿嬤農場」旗下的樹懶餐廳表示，關於近期有不當人士將風向故意涉及到餐廳混淆，已造成餐廳困擾，嚴正澄清餐廳成立於2024年11月26日，負責人自始至終均為王士予女士，因此新聞報導之投毒事件，與餐廳毫無相關；目前網上對餐廳的惡意不實指控，已有侵害餐廳名聲及商譽，餐廳對此保留法律追訴的權利。

