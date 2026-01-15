遭徐國勇批營養午餐騙選票 蔣萬安：很高興綠營縣市跟進

台北市長蔣萬安日前宣布推動營養午餐免費政策，引發民進黨秘書長徐國勇批評，質疑此舉是為了選舉考量且起步太晚。蔣萬安今（15）日正面回應，強調政策核心在於讓孩子吃得安心，並樂見台南、高雄等縣市共同響應，減輕家庭經濟負擔。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

針對台北市提出公私立國中小學營養午餐免費一事，徐國勇公開質疑，國內早已有十個縣市實施相關政策，認為蔣萬安此時推出不僅過慢，更試圖將其包裝為個人政績。徐國勇批評，該做的時候未做，如今選舉將至才推動，難道不覺得慚愧，更直言這是用營養午餐來欺騙全國民眾與選票。

廣告 廣告

民進黨秘書長徐國勇。（圖／中天新聞）

蔣萬安於今日上午出席丙午迎新春聯揮毫大會時，針對外界批評做出說明。他表示，推動學生營養午餐免費，首要目標是希望讓孩子在成長的關鍵階段，能夠獲得均衡的營養並吃得安心。此外，這項政策也能避免學童因家庭經濟狀況不同而感受到差異，落實教育平權。

蔣萬安進一步指出，該政策旨在造福學童家庭並減輕家長經濟負擔。對於政策引發討論，他展現開放態度，表示很高興看到包括台南、高雄、屏東及嘉義等縣市，都願意為了孩子的健康與營養均衡，一同加入推動營養午餐免費的行列，共同為下一代努力。

延伸閱讀

嘉義縣砸3.2億元跟進 9月起高中及國中小營養午餐免費

各縣市跟進免費營養午餐 張善政：更重要是吃得安心

周春米拍板免費午餐政策 坦言財政艱難但守護孩童健康