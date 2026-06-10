遭徐巧芯嗆綠營側翼！黃暐瀚列「3大關鍵」反擊了

政治中心／周孟漢報導



立委與媒體人開戰，引發政論圈巨大海嘯！國民黨立委徐巧芯日前在政論節目上點名痛批資深媒體人黃暐瀚，狂轟他「為了上綠營節目吹捧沈伯洋」、「不配戴中華民國徽章」、「綠營側翼」。對此，黃暐瀚忍無可忍，今（10）日透過社群列出「這 3 大關鍵」，全面反擊，除了要徐巧芯說出到底哪一個節目不找他外，更甩出「1 鐵證」啪啪打臉徐巧芯，強大火力重擊徐巧芯。





遭徐巧芯嗆綠營側翼！黃暐瀚3關鍵反擊「拋1鐵證打臉」：散佈錯誤訊息

國民黨立委徐巧芯日對黃暐瀚展開一連串指控。（圖／民視新聞網資料照）

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回顧事件，國民黨立委徐巧芯日前在節目上，對黃暐瀚展開一連串指控，稱黃暐瀚為了上綠媒節目，將民進黨台北市長候選人沈伯洋吹捧成籃球巨星「史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）」，還宣稱黃暐瀚仇視某間電視台，因為該電視台不找他上節目，更嗆「你把你身上別的中華民國的徽章拿掉，我覺得你黃暐瀚不配」，最後直接將他認定為「綠營側翼」。





遭徐巧芯嗆綠營側翼！黃暐瀚3關鍵反擊「拋1鐵證打臉」：散佈錯誤訊息

黃暐瀚發文展開強硬回擊。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）





面對徐巧芯毫無根據的指控，黃暐瀚不再隱忍，今（10）日發文展開強硬回擊，第 1 點就直擊徐巧芯的造謠死穴，當場犀利質問「請問徐委員，哪一個 TVBS 節目不找我？請委員公開講出來」，他補充說道，根本沒有不能上節目這回事，自己也完全不仇恨該電視台，隨後更霸氣曬出鐵證，透露自己前一天才上該電視台節目，痛批徐巧芯公開散佈錯誤訊息。

遭徐巧芯嗆綠營側翼！黃暐瀚3關鍵反擊「拋1鐵證打臉」：散佈錯誤訊息

黃暐瀚透露自己前一天才上該電視台節目，痛批徐巧芯公開散佈錯誤訊息。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）





接著針對沈伯洋的「三分球」爭議，黃暐瀚在第 2 點反駁，認為徐巧到現在還在故意「歪樓」抹黑他，澄清自己當初形容的關鍵是指「不了解對手，而不是在打籃球」。此外，徐巧芯狂轟護照英文國名「 Republic of China 」被縮小、塞在國徽旁邊是「不愛國」的說法，黃暐瀚在第 3 點更是火力全開，回嗆徐巧芯，如果不喜歡現在的護照封面，就請委員自己回立法院去提案改正，強調「妳是立委，不是一般老百姓」更當場給出建議「想換護照封面，該怎麼做？請參考2020年，陳柏惟立委的提案（護照封面加註TAIWAN），建議外交部更改」。





黃暐瀚在文末中，字字句句充滿對國家的熱愛，直接給了徐巧芯一記響亮的回力鏢。他驕傲寫下「我喜歡現在的護照，有『中華民國』，有『Republic of China』，有『TAIWAN』，真好！」黃暐瀚大方高喊自己愛中華民國、更愛台灣，最後對著徐巧芯隔空開火「我身上要不要掛中華民國的徽章？不勞委員操心！」。









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