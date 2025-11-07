遭徐巧芯質疑背骨 高揚凱神回：那鄭麗文呢

高揚凱（右2）強調，自己離開國民黨是因無法接受其過於親中的立場。（圖/高揚凱臉書）

民進黨台北市議員參選人高揚凱，近日在社群平台Threads上與國民黨立委徐巧芯隔空交火。徐直斥高揚凱為「背骨仔」，高揚凱則強硬反擊，強調自己離開國民黨是因無法接受其過於親中的立場，並非「背叛」而是「覺醒」，更點名國民黨主席鄭麗文，「從民進黨跳到國民黨的是不是也是背骨仔？」





雙方駁火源自於高揚凱因評論「上海兄弟像」Logo涉嫌剽竊台灣「中信兄弟」，並強調整體操作有中國統戰台灣的操作，因此推論「政治歸政治，體育歸體育是屁話」。不料此舉引來徐巧芯開酸「難道宗教歸宗教，政治歸政治也是屁話嗎？」

廣告 廣告





高揚凱接著發出一張包含徐巧芯、蔣萬安等人在內的宗教活動照片，反問「你在說你的老闆們喔？」此舉引發徐巧芯激烈回應，批評高揚凱是「背骨仔」，並嘲諷其選舉失利。





面對「背骨」指控，高揚凱反駁，自己離開國民黨、加入民進黨，是因為無法接受國民黨過於親中的立場。他強調，真正的忠誠應該是對台灣這片土地與人民的忠誠，守護國家是基本價值，將此過程定位為「覺醒」，而非背叛。





高揚凱進一步反擊，稱真正「背骨」的是背離台灣主流民意、向中國靠攏的國民黨。他指出，許多國民黨基層支持者並不認同中共，但其民意代表卻時常附和中國論調，讓支持者感到痛苦無奈。





針對徐巧芯的批評，高揚凱也舉出鄭麗文的例子回擊，「如果我這樣叫背骨仔，那從民進黨跳到國民黨的鄭麗文，是不是也是背骨仔？」質疑徐巧芯雙重標準。





至於最初引發爭論的「宗教政治」議題，高揚凱表示，雖然「宗教歸宗教、政治歸政治」在台灣等民主國家是常態，但這套標準並不適用於中國。他認為，中國共產黨是「政治優先」的政權，所有領域，包括經濟、體育乃至宗教，都必須服務其政治目標，暗酸「真的難以離解，中國發表一些聲明時，總有人幫他護航。」