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民進黨中央週三正式徵召竹北市長鄭朝方，參選新竹縣長選戰。獲得徵召後，鄭朝方首次受訪，他表示感受到民眾，強烈想改變的氣氛，不過，對手徐欣瑩，卻嘲諷鄭朝方，歷經半年審慎思量，終獲「奉旨」提名，鄭朝方反批，國民黨先前初選，才殺到刀刀見骨，要徐欣瑩別再搞對立。

竹北市長鄭朝方，接受黨內徵召後，第一場活動，就是視察福德圖書館，和里長進行聯繫會報，傾聽民意。竹北市長鄭朝方：「等一下你跟他忍一下，你也要忍一下，你的東區市場也同樣的狀況，也是差一張建照。」要里長再忍一下，言下之意，就是忍到他上任新竹縣長，就會解決問題，他也感受到民眾想改變的氣氛。

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遭徐欣瑩嘲諷奉旨參選 鄭朝方批國民黨初選刀刀見骨

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（圖／民視新聞）

竹北市長鄭朝方：「民眾的想要改變的氣氛，又比四年前我選竹北市長的時候，那個風起得更大，那如果說這一次呢能夠突圍我相信，他會是一個嶄新局面的開始，那新竹縣也正式的打破，所謂的過去選黨的一個，這樣子的傳統的刻板印象。」

遭徐欣瑩嘲諷奉旨參選 鄭朝方批國民黨初選刀刀見骨

竹北市長鄭朝方獲民進黨中央徵召，加入新竹縣長選戰（圖／民視新聞）

鄭朝方正面突圍，反觀對手徐欣瑩，卻說的酸溜溜。新竹縣長參選人（國）徐欣瑩：「首先我要非常恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年多來再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。」竹北市長鄭朝方：「不要再引起對立，那之前選舉好像國民黨的初選，那是刀刀見骨，那我相信民眾應該是不太喜歡，我自己是個人是很不喜歡的，能夠在這個選舉的文化，帶來多一點美好，這不是我們現在就要改變的事情嗎。」批評徐欣瑩，不要引發對立，別把國民黨初選的刀刀見骨，帶到新竹現場選舉。

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