遭徐欣瑩批「球員兼裁判」 陳見賢宣布辭藍竹縣黨部主委

國民黨新竹縣長提名陷入新竹縣副縣長陳見賢及立法委員徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」，自徐欣瑩14日黨內協調會提出「三點聲明」宣布破局後，過去更多次公開抨擊陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委一職「球員兼裁判」。對此，陳見賢昨（29）日公開宣布將辭去黨部主委一職，強調「盼望一切紛擾止於我」。

在國民黨中央召開的協調會中，徐欣瑩在會議尚未開始時「每人發放一張」聲明書，其中包含要求陳見賢為公平起見應立即辭去黨部主委一職，強調陳「球員兼裁判」。不過對此，國民黨主席鄭麗文21日主持國民黨中常會時表態，「協商階段不考慮黨職問題」，並舉身兼國民黨文傳會主委且有意參選宜蘭縣長的立法委員吳宗憲為例，強調僅進入黨內初選成為正式參選人才必須請假或請辭。

然而，陳見賢疑似不堪黨內同志攻擊持續加劇，昨日突然在臉書宣布「將辭去黨部主委一職」，坦言近日因一場初選而成為抹黑、斷章取義與造謠對象，因此選擇正面承擔。陳見賢表示，在完成相關行政程序後立即請辭黨部主委，但仍會繼續站在這塊土地上為新竹縣努力，承諾自己角色可以轉換，但責任不會改變。

針對徐欣瑩攻擊火力全開，陳見賢強調「盼望一切紛擾能就此止於我」，並期待黨內能夠回歸理性，讓社會焦點回到政策與民眾關心的福祉議題。

據了解，陳見賢在2018年地方選舉前一年就上任黨部主委，至今服務近9年，如今因初選風波被迫辭職，通篇文章難掩無奈與委屈之情。而對於陳見賢的直球對決，黨內競爭對手如何接招，也引發外界關注。

