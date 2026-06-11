遭徐欣瑩指「奉旨提名」 鄭朝方盼停止對立：藍營初選刀刀見骨

民進黨昨正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。（資料畫面）

民進黨昨（10日）正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將與國民黨徐欣瑩交鋒。徐欣瑩昨形容鄭朝方「奉旨提名」，鄭朝方今（11日）表示，希望選舉不要再製造對立，並提及先前國民黨新竹縣長初選「刀刀見骨」，認為民眾並不樂見此類情況，盼政治人物能為選舉文化帶來一些美好。

鄭朝方昨日獲得徵召，代表民進黨參選新竹縣長，他今日出席地方行程時回應徐欣瑩「奉旨提名」說法。他表示擔任竹北市長以來，已為竹北帶來許多改變，也希望選舉文化不要再引起對立。他指出，先前國民黨新竹縣長初選競爭激烈、甚至可說是「刀刀見骨」，相信多數民眾並不喜歡這樣的選舉氛圍，認為政治工作者具備影響力，更應致力於為選舉文化帶來多一點的美好。

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鄭朝方表示，民進黨此次提名經過中央選對會等民主程序決定，相關人選已正式底定。至於竹北市長接班布局，他指出自己已卸任地方黨部主委，後續將持續關注提名作業。他也強調，自獲提名以來仍維持原有步調，持續專注於市政工作，將「把事情做對、做好」視為從政的最大底氣，並希望把改變竹北的經驗進一步帶到新竹縣。

談及未來選戰，鄭朝方表示，從宣布參選至今，已收到許多民眾的鼓勵與支持，也感受到一股比4年前參選竹北市長時更強烈的改變氛圍。他認為，新竹縣有機會打破過去以政黨認同為主的傳統選舉模式，而關鍵仍在於中間選民及年輕族群是否願意站出來支持改變。最後他強調，自己對人生的規劃，都有自己的想法，不會受制於任何人。

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