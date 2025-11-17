遭恐嚇全球抓捕 沈伯洋喊不怕：持續出國反擊中國威脅

沈伯洋說，他會繼續出國行程，反擊中國威脅。 圖：翻攝自民進黨YT

針對遭到中國揚言「全球抓捕」，民進黨立委沈伯洋今（17）日表示，他並不害怕，而自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。他也說，現在國際友台力量正在累積，他也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

民進黨發言人吳崢今中午主持民進黨直播節目《午青LIVE》，沈伯洋表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。

針對藍委出言嘲諷，甚至說「自作自受」，沈伯洋反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。

沈伯洋指出，他已要求陸委會加強宣導中國的危險性，且中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始。他說，除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋表示，中國愈打壓，台灣人愈不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡 100% 努力，這也是國會外交的突破。他說，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

吳崢痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。對於總統賴清德再度喊話韓國瑜「勿替侵略者找藉口」，吳則強調，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。

