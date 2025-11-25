遭恐怖粉絲舔手！韓啦啦隊女神當場嚇壞 經紀公司回應了

朴恩惠在見面會遭到粉絲舔手。(圖／翻攝自朴恩惠IG）





職排臺北伊斯特韓籍啦啦隊女孩朴恩惠，今年剛來台發展，昨（24）日她於頻道會員限定見面會中親手調製燒啤獻給粉絲，沒想到過程中啤酒泡沫溢出，弄得她滿手泡沫，而此時一名粉絲突然衝出抓住她的手，更當場用舌頭狂舔，讓朴恩惠嚇得不輕，對此，所屬經紀公司OM Just Cheerleader也正式發聲。

針對朴恩惠遭到粉絲舔手一事，經紀公司昨日在官方社群平台嚴正指出，該名粉絲的行為不僅造成朴恩惠強烈不適，更已明確侵犯身體界線，「本公司對於任何形式的騷擾、侵犯身體自主權之行為，為皆採取『零容忍』立場，並將持續強化活動現場之安全措施以及宣導，以確保所有成員在工作中的身心安全。」

朴恩惠的經紀公司還原事件經過。（圖／翻攝自IG @om_ent.cheerleader）

經紀公司提到，事件發生後，該名粉絲在第一時間主動聯繫經紀人，為自己的脫序行為致歉，「恩惠考量到對方事後真誠道歉並展現悔意，並未在第一時間提告。在心情平復後，也選擇原諒對方。」

經紀公司也強調，團隊始終將藝人的安全與感受放在最優先的位置，未來對於任何讓藝人感到不適的行為絕不容忍，並將持續關注並評估該名粉絲後續的行為。同時也將更完善現場動線與互動規範，「也希望所有粉絲在參與活動時，共同遵守界線，避免類似事件再次發生。」



