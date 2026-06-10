遭惡剪指控北捷「吃案」 苗博雅甩逐字稿打臉：垃圾影片社會亂源

黃清信頻喊「沒吃案」，苗博雅則強調自己沒說過北捷「吃案」。（翻攝自北市議會直播）

社民黨台北市議員苗博雅昨（9日）於議會總質詢時指出，台北捷運站內偷拍、性騷等性平案在市長蔣萬安上任3年內「節節高升」，然而北捷與警局掌握的數據竟有高達5倍的巨大落差。不料質詢過後，網路上隨即火速冒出匿名側翼粉專，以「移花接木」的惡意剪輯手法製作短影音，栽贓苗博雅抹黑北捷「吃案」。對此，苗博雅在臉書發表強硬反擊，直接公開質詢逐字稿以正視聽，痛批這些護航市府的垃圾短影音是社會亂源，更酸度爆表地直言：「惡意剪輯反而證明了蔣萬安有錢卻無能！」

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苗博雅質詢時出示一驚人數據，她指出，今年2026年才過去5個月，北捷相關性平案件數竟然已經是去年整年的2倍以上，且前五名危險車站全由台北車站、忠孝復興等轉乘大站包辦。苗博雅質疑，警局統計2023至2025年捷運性平案是逐年增加，但捷運公司統計的卻詭異地逐年減少，到了2025年，捷運公司掌握的件數竟然只有警局的五分之一。苗博雅直言，警局上升的數字不可能是編造的，「案子只有可能被吃掉，案子不可能生出來」，因此當然以警局數據為主，直指捷運公司根本「狀況外」。

不料，捷運公司總經理黃清信疑因聽到敏感字眼，數度跳針「我們沒有吃案的必要」，甚至在苗博雅澄清並未指責其吃案後，仍咬定「妳剛才就有講」。此舉讓苗博雅當場火大開罵：「你現在是在槓什麼東西？把沒講過的話塞到我嘴巴裡，市府都這樣做事的嗎？」更怒向蔣萬安告狀：「市長，你這總經理不用管一下嗎？」蔣萬安緩頰，民眾可能會第一時間尋求警方協助，但捷運公司對站點性平案件也應該要掌握，會即刻建立橫向聯繫，至少數據統計要能夠比對一致、進入分析。

更啟疑竇的是，質詢才剛結束，社群上便火速冒出匿名側翼粉專攻擊「苗博雅為攻擊北捷吃案，連自己的臉都敢打？」苗博雅對此在臉書發文正面迎擊，狠撕網軍惡意剪輯影片帶風向的手法。她強調，自己從頭到尾都是在點出「北捷對捷運站性平案件嚴重狀況外」的客觀事實，官員卻惡人先告狀、栽贓議員，隨後馬上就有網軍配合出片，把網路弄得烏煙瘴氣。

面對網路「槓精」與網軍的斷章取義，苗博雅大方公開原始資料供民眾自由取用澄清，並霸氣傳授「回覆槓精教學」。她犀利諷刺，看事情要看完整語意，如果只要講到「吃案」兩個字就是指控捷運公司吃案，那依照網軍的邏輯，「難道提到『全家』兩個字就是髒話在罵人全家嗎？」她痛批，這種匿名網軍造謠、惡意剪輯的垃圾影片就是社會亂源，更狠酸「Meta AI都比這些網軍聰明」，強勢反擊移花接木的政治抹黑。

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