遭惡意P圖訪陸與五星旗合照 高嘉瑜怒駁

前立委高嘉瑜近日遭遇惡意網路攻擊，有人將她去年在駐紐約經濟辦事處拍攝的照片中的中華民國國旗，惡意修改成五星旗，製造她訪問中國大陸的假象。高嘉瑜對此強烈澄清，表示在中國能夠認同中華民國台灣之前，她絕對不會前往中國。此事件發生在民進黨立委王世堅遭AI造假訪問大陸的事件後不久，顯示網路假訊息問題日益嚴重。同時，陸委會正計畫修法，加強公職人員赴陸管理，引發基層公務員對比例原則的質疑。

高嘉瑜憤怒駁斥網路上流傳的照片造假，她強調這些照片是經過AI合成的。高嘉瑜表示，繼王世堅委員被假赴中影片事件後，現在網路上以假亂真的AI影片非常多，希望大家能夠明辨是非。她展示了原始照片，證明自己去年是前往駐紐約經濟辦事處拍照，背後是中華民國國旗，而非網路上流傳的五星旗版本。比對兩張照片可以發現，除了國旗不同外，其他細節幾乎完全相同。

高嘉瑜表示，她希望兩岸能夠在和平且對等的方向下，有好的互動和交流，而不是彼此抹黑或仇視。然而，針對民代或公職人員赴大陸的管理，陸委會計畫修法實施更嚴格的規定。新規定將採全面許可制，不僅包含現行的11職等或警監3階以上公務員需向內政部申請許可，還將10職等或警監4階以下未涉密人員赴陸也從「同意」改為「許可」，意味著主管機關有更明確的准駁權力。

對於這項修法，有基層公務員認為，對高階公務員施加較嚴苛的條件尚屬合理，但對基層公務員實施同樣標準則不符合比例原則。儘管賴政府有意收緊公職人員赴陸許可的規定，但這項法案能否順利在立法院付委審查，仍有變數。

