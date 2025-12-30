遭我F-16戰機鎖定解放軍渾然不知？梅復興：有待商榷

大陸解放軍29日發動圍台軍演「正義使命-2025」，且全程實彈演練，引發國際關注。我國防部不但發布新聞稿、短片回應，更罕見的迅速公開國軍海、空監控大陸機艦畫面。而我F-16戰機使用狙擊手光電莢艙拍攝到解放軍空警500預警機、殲16戰機的照片更是引發熱烈討論。

空軍F-16戰機拍攝標示的大陸殲16戰機。（圖／國防部）

針對解放軍大規模圍台演習，此次國防部不但發布新聞稿、短片回應，更罕見的迅速公開國軍海、空監控大陸機艦畫面。其中空中監控的黑白畫面，顯示空軍F-16AM/BM型戰機運用掛載的狙擊手（Sniper）莢艙，由上方標示1架解放軍的空警500預警機、殲16型戰機。

國防部畫面公布後，許多網友都興奮表示，解放軍戰機被我軍鎖定還「渾然不知」。對此，台海安全研析中心主任梅復興在臉書發文表示，要說共軍預警機被鎖定都還不知道，可能就有待商榷。他在文中指出，「空警500的雷達 (據稱為S波段) 有效偵測距離可達數百公里 (據稱超過400公里)，再怎麼也會比光電系統的目標獲取距離 (一般不超過數十公里) 要遠。所以說空警500沒看到我方戰機，那恐怕就有點想多了。」

梅復興認為，對敵我優劣具有合理務實正確的研判和理解，本身就是社會韌性的重要部分。

