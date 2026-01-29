遭房東趕走！台中媽帶1歲兒搭帳篷棲身公園 真相曝光「沒回家被退租」

社會中心／施郁韻報導

台中一對母子寒冬中露宿公園。（圖／翻攝畫面）

台中市大安區23日發生一起急難救助案，有民眾在龜殼生態公園內，看到違規搭設的帳篷，大甲分局警方獲報後到場，見到帳篷住著弱勢身分的31歲周姓女子及剛滿1歲的幼子。據悉，一家3口收入尚可，並未被列冊弱勢家庭，有繳房租但由於「都沒有回家」被房東退租，且新房要等3週才能入住，因此選擇睡公園。

台中市大甲警分局大安分駐所日前接獲民眾報案，在大安區龜殼生態公園內發現違規搭設的帳篷，巡佐紀志忠與警員謝文雄獲報後趕赴現場，發現簡易帳篷內住著一名31歲周女及剛滿1歲的兒子。

近日氣溫驟降，員警擔心母子二人發生失溫等意外，立刻將人帶往大甲區的旅館安置，並通報社會局派員介入。警方先將母子安頓於大甲區旅館，協助聯絡「母慈八方振安慈善會」，成功為周女申請到6000元急難紓困金，協助小家庭度過眼前難關，再轉介社會局。

警方通知暫離的毛姓丈夫返回說明情況，毛男透露，一家人突遭房東驅離，21日晚間帶著妻兒睡在帳篷內，平時自己在工廠工作。

社會局介入了解，毛男收入不高但尚可溫飽，妻小領有相關津貼，因此並無列為弱勢家庭，且都有按時繳房租，不過房東以「他們都待在朋友家，沒有回來住」的理由退租。

毛男已找到新的租屋處，不過要等3週才能入住，因此才會決定帶著妻兒睡在公園。

