遭批以拖待變 楊瓊瓔不忍了曝內幕：江啟臣曾說5月提名較合適

針對有人說她「以拖待變」，楊瓊瓔17日首度曝內幕說，江啟臣於12月台中黨慶曾提到，他4月要出訪以及副院長職務變數等考量，希望5月後提名或許較合適。(陳淑娥攝)

國民黨台中市長提名昨協商無共識，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均表達強烈爭取提名態度，針對有人說她「以拖待變」，楊瓊瓔17日首度曝內幕說，江啟臣於12月台中黨慶曾提到，他4月要出訪以及副院長職務變數等考量，希望5月後提名或許較合適，自己基於黨內團結，配合該節奏思考後續初選安排，而非單方面主張延後。

楊瓊瓔17日一早勤跑基層，深入海線與地方鄉親搏感情。楊受訪時指出，近幾周有媒體報導所謂「台中黨內內參民調」，昨日協調會議中，祕書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關內參民調。因此，目前公開被討論的幾份民調與數據，來源與方法及結果真實性待進一步釐清，盼外界不要產生誤解。

廣告 廣告

針對昨天協商2小時仍無共識，楊瓊瓔提到，協調的本質本來就不是一次會議定生死，而是要讓制度、方式、時程取得共識，自己從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排。但實際上，她過去反而是為了黨內團結，配合過別人的時程安排，這件事黨內很多人都清楚，所以把所有時間問題簡化成「誰在拖」，並不符合實際狀況。

至於外界質疑她「以拖待變」，楊瓊瓔首度曝光內幕說，去年12月7日台中黨慶活動後，相關餐敘中，江啟臣確實曾提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間或許放在5月後比較合適。楊說，她知道訊息後，基於黨內團結，當時配合該節奏思考後續初選安排，而不是單方面主張延後。

楊瓊瓔強調，從12月初的訊息，江啟臣是希望5月再處理提名的事，突然說希望調整為1月底，當下自己很錯愕，當然表示不同意，她認為不需要等到5月再處理，既然主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌都有共識希望3月底前完成各縣市提名，她也覺得這是適合的時間，至於採用全民調或依黨公布的提名辦法，她都尊重黨部的規畫。

至於媒體報導她遲到半小時出席協調，楊瓊瓔澄清說，這個說法並不符合事實，昨天上午立法院啟動甲級動員並進行重要表決，身為立法委員，自己必須依法留在議場履行職責。會前她已主動電話知會李乾龍、李哲華等黨中央重要幹部，因立法院表決會遲延10分鐘左右抵達黨部。楊強調，她尊重制度，包含立法院制度以及黨內制度。

【看原文連結】