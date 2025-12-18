遭批嚴控物資入加薩致嬰兒凍死 以色列駐台辦事處：哈瑪斯操弄人道災難

記者林浩博／綜合報導

加薩人道危機持續中，先前曾報導以色列嚴加控管物資進加薩，導致嬰兒活活凍死，不少孩童在冬日無足夠衣物保暖，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟及工程局（UNRWA）也指控，以色列阻止由他們單位直接將物資送入加薩。

對此，以色列駐台辦事處18日特別發信本網回應，反指是哈瑪斯操弄加薩的人道災難，藉此破壞以色列的國際形象。

辦事處在信中指出，哈瑪斯藏匿、挪用物資，將平民當作盾牌的行徑，加深了巴勒斯坦人民的苦難，而戰爭的爆發，更是由哈瑪斯兩年前的大規模屠殺所致。

以色列於哈瑪斯經美國總統川普斡旋，於10月達成停火，圖為依協議獲釋的以色列人質。（圖／翻攝自X平台 @PictureStorry）

戰爭爆發原因：哈瑪斯恐攻

以色列駐台辦事處於信函中表示，近2年的加薩戰爭所以爆發，核心原因是哈瑪斯於2023年10月7日跨越邊境，於以色列境內發動恐怖攻擊，犯下大規模的屠殺與綁架等惡行。辦事處認為，任何關於加薩人道情勢的討論，如未提及此根本原因，將會不完整且具有誤導性。

根據英國廣播公司（BBC）10月的相關報導，哈瑪斯於這場攻擊事件當中，殺害了1200多人，並綁架了251名人質。以色列發起大規模軍事行動反制，包括空襲與地面進攻。據以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的說法，以方目標包括摧毀哈瑪斯、救出所有人質回家，以及確保以色列未來不再受威脅。

哈瑪斯藏匿、阻礙人道物資

辦事處另強調，加薩平民所遭受的苦難，並非以色列單方面造成，背後更有哈瑪斯的蓄意操縱。辦處引用《紐約時報》等媒體的報導，指出哈瑪斯私藏嬰兒奶粉、營養物資等必需品於倉庫，卻不對外發放，讓平民無法取得，顯見哈瑪斯刻意操弄人道苦難，以抹黑以色列的國際形象。

至於報導中，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟及工程局（UNRWA）和人權團體所指控的阻礙救援物資，辦事處澄清，物資仍持續進入加薩，卻同樣遭到哈瑪斯阻撓、轉移，甚或轉作軍事與政治用途。

以軍張貼影片，顯示哈瑪斯所私挖的大規模地道。

人肉盾牌

辦事處並表示，哈瑪斯系統性將民用基礎設施，用於軍事目的，刻意在難民區、住宅與醫院活動，而這類以平民當作盾牌的行徑，已有充分紀錄為證，並且加劇了巴勒斯坦平民所承受的困境。

哈瑪斯利用停火重整戰力

關於以方被控破壞停火的說法，辦事處稱，也應一同關注哈瑪斯一再利用停火期間重新武裝、重整戰力，並藉機肅清加薩內部政治對手，造成平民處境惡化。

辦事處於信中最後呼籲，國際社會關切加薩人道處境具有正當性，但也應正視哈瑪斯作為統治者的角色。辦事處稱真正關心加薩平民福祉的做法，應是支持終結哈瑪斯的統治，並尋求其他治理的方式。

