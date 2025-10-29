遭批對鍾楚曦無禮！王耀慶主持爆爭議
[NOWnews今日新聞] 51歲藝人王耀慶近年轉戰至中國演藝圈發展，幽默風格深受粉絲喜愛，而近日他擔任時尚雜誌ELLE 80周年盛典直播活動的主持人。其中在訪問鍾楚曦竟意外爆出爭議，一句「搶…搶…搶著送祝福」，竟被曲解為諷刺鍾楚曦日前在Vogue活動的搶C位爭議，批評王耀慶沒禮貌。而本人得知爭議後，也忍不住在微博發長文反駁，還氣得直呼「以後不做活動直播間主持人啦」。
王耀慶採訪鍾楚曦時說出：「這次來到ELLE盛典，是想搶…搶…搶著給大家送祝福吧？」重複多次「搶」被解讀是在暗諷鍾楚曦，火速登上熱搜「王耀慶貼臉開大鍾楚曦」，「貼臉開大」意思就是過於直率或冒犯的言行，認為王耀慶是為了搞笑想玩梗，但對方沒接住，粉絲批評他非常失禮。而對此，王耀慶先是發文怒喊：「以後不做活動直播間主持人啦，不好玩、不背鍋」，接著又發長文反駁網路謠言。
王耀慶發長文反駁謠言 批評網友故意煽動言論
王耀慶在長文中先表示自己的咖位，還沒資格參與或調侃一些事情，並批評網路霸凌的行為，「非常厭倦為了流量敘事的剪輯或二創解讀，拿著放大鏡去揣測他人的惡意，本不該變成常態，世間的美好會被消磨的無影無蹤」。接著王耀慶提到這次事件，解釋嘉賓落座前座位有調整，謙讓的鏡頭沒有被完整拍出來，「為了盤活現場，才會表達『搶著送祝福』」，透露環節跟劇本有臨時調整，才導致他不小心吃了螺絲。
王耀慶也批評網友故意煽動言論，「也許觸發了某些網友的吃瓜心態，導致迅速變成熱搜詞條，評論所用詞彙之『髒體』，且故意煽動男女對立和語言霸凌，是我所受教育內，無法認同和接受的」，並希望這次的言論可以盡快結束。
王耀慶遭炎上 粉絲抱不平：還敢說話嗎？
貼文公開後，也再度引發大批網友討論，「好慘的主持人」、「怎麼還牽扯出這麼多事情啊」、「這也要被過度解讀，下次王耀慶還敢說話嗎？」、「有些東西娛樂化就沒有那麼多事情了」等。
資料來源：王耀慶微博
