遭批市政死當 謝國樑：市府致力推動各項市政

基隆市長謝國樑（左）表示，選舉雙方都會有很多批評，市府已經積極推動各頸市政業務，請市民放心。（張志康攝）

民進黨基隆市黨部13日上午舉行記者會，執行長余睿柏引用審計報告，痛批基隆市政死當。（張志康攝）

基隆市長選舉熱度逐漸增溫，民進黨基隆市黨部13日上午舉行記者會，痛批基隆市政府重大建設預算執行率僅有36.95％，等若市政成績死當，也沒有看到具體的檢討報告。對於民進黨的批評，謝國樑表示，選舉難免有許多批評，但市府積極推動市政建設，請市民朋友放心。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，依審計部基隆審計室針對113年的決算審核報告指出，基隆市政府列管新台幣5000萬元以上重大公共工程共32項，年度可支用預算總額為38億760萬餘元，但實際執行金額僅14億707萬餘元，整體預算執行率只有 36.95％。換言之，市政推動的執行成績等於死當。

余睿柏強調，去年8月，謝國樑就公開表示將針對預算執行率偏低進行檢討，但迄今未見具體、完整的檢討成果報告。今年又啟動新一輪的「公民座談會」，顯示市府在施政節奏與順序上，顯然出現嚴重錯置。

民進黨基市黨部提醒市府：在提出新的議題、開啟新的座談之前，應先對既有承諾與檢討結果負起責任。新的一年，基隆市政不該只是持續「開會、座談、聽意見」，而應誠實面對數字、清楚交代責任。

對於民進黨基隆市黨部的批評，謝國樑表示，選舉雙方難免都有很多批評。但他強調，市民可以看到基隆市政府正積極打造基隆五堵站的聯開就業基地，也全力引進AI數據中心，也與台電維持良好互動關係，希望未來能夠兼具產業及電力的均衡發展。

謝國樑強調，基隆市政府也積極在八斗子打造全台最大的遊艇港，搭配飯店及購物中心。此外，原威海營區都更開發案，也將在今年底前，在航港局的主導下，完成五星級飯店及商場的招標。他指出，基隆市政府積極推動各項市政業務，請市民放心。

