遭批擅自清消非洲豬瘟案場 中市府：動保處人員逕自前往 將嚴處
農業部長陳駿季今天（2日）表示，國軍日前完成清消非洲豬瘟台中案場，農業部原預計明天將採檢，但中市府今天卻未告知便擅自前往清消，擔心該行為會導致採檢出現偽陰性。中市府晚間回應，動保處鄭姓人員因誤解指令，逕自進入案場清消，市府將進行嚴格處分，不允許任何擾亂防疫行為。
陳駿季下午在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會中指出，前兩天國軍動員115人，在24小時完成清消非洲豬瘟台中案場，由於採檢須等消毒劑乾了以後才能進行，農業部原本預計明天（3日）採檢，但因中市府今天私下再前往清消，現在不確定明天是否可採樣，若不行就得延期。
陳駿季說，防疫工作應該是中央與地方一起努力，而不是自走砲，中央在台中設有前進應變所，每天上午8時30分都會召開工作會議，但案場經國軍高強度清消後，台中市府今天又私下去清消，卻未告知前進應變所，違反應變所工作內容，作為魯莽，他擔心會導致後續採檢出現偽陰性，誤判結果。
台中市政府晚間以文字稿回應指出，動保處鄭姓人員今天誤解動保處黃姓組長指令，逕自進入案場清消，針對該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。
台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。
責任主編：于維寧
