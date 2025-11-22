遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑

高雄又見垃圾山，高雄市長陳其邁受訪痛批將惡務盡、一個都不跑不掉。施書瑜攝



高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。

陳菁徽昨貼出照片表示，「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手」，表示高雄月世界垃圾山幕後首腦正是先前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人李有財。

對此，高雄市政府駁斥，表示此案目前由檢調偵辦中，李姓男子是在2021年便「自行以網路素材合成照片」，相關影像從未獲陳其邁同意，雙方亦無任何往來；高雄市府嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑上午 08:24 2025/11/22。市府表示，將依法提告，以正視聽並捍衛市長名譽。

市府進一步說明，李有財過去原為國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭開除，其後才以無黨籍身分投入地方選舉。民進黨高雄市黨部也證實，李有財於加入民進黨後，2022年參選岡山區市議員初選落敗，同年再以無黨籍身分參選里長；如今涉及重大環保案件，已嚴重觸犯黨紀與價值，黨部昨晚已依規定將其開除黨籍。

陳其邁強調，市府對任何非法傾倒垃圾的業者，無論是誰，必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。高雄市府也指出，對於誣指陳其邁為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

稍早民進黨高雄市黨部聲明，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，黨部已完成查證，確認李男涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值，市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

