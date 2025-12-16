遭批跟大S孩子搶汪小菲家產！馬筱梅秀「7個月孕肚」正面反擊

馬筱梅直播中展示孕肚。（圖／翻攝自馬筱梅Instagram、微博）





汪小菲與「大S」徐熙媛育有1女1子，2024年再與Mandy（馬筱梅）二婚，近日宣佈迎來第三名小孩的喜訊，馬筱梅在直播中大方展示懷胎7個月的孕肚，並反擊網友質疑她「懷孕爭家產」的陰謀論，被店長祝賀「汪太太，母子平安！」疑似透露孩子性別為男孩。

大S今年2月病逝於日本，一雙兒女交由汪小菲與「繼母」馬筱梅養育；馬筱梅公開懷孕喜訊後，遭質疑目的是要搶男方家產，在直播中反擊酸民：「你好搞笑，爭什麼家產。你們不是老說（汪小菲）破產嗎？那就沒得爭了！」直言自己能對小孩負責，不是為了誰生孩子，娘家的資產也足夠養育小孩。

馬筱梅長期被懷疑「假懷孕」炒作新聞，她在直播中表示，之前沒有公開懷孕是要避免再被黑粉攻擊；即將生產的她，透露懷孕期間僅增重6公斤，沒有特別忌口，四肢纖細僅腹部明顯隆起。強調與大S沒有交惡，呼籲網友不要製造對立，她只是盡力做好大S委託她的事而已。



